Beşiktaş’ta teknik heyet raporu sonrası flaş bir karar alındı. Siyah-beyazlı kulüp, takımın emektar ismi Necip Uysal ve eski kaptanı Mert Günok’un kadro planlamasında artık yer almadığını resmen açıkladı.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve uzun yıllar siyah-beyazlı formayı giyen Necip Uysal ile takımın tecrübeli kalecisi Mert Günok hakkında alınan bu karar, siyah-beyazlı camiada geniş yankı uyandırdı.

BEŞİKTAŞ: 'KULÜP BULMALARI İSTENDİ'

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik heyetimizin raporu Yönetim Kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok’a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir.

Necip Uysal ile Mert Günok, kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdürecektir.

Futbol Akademimizden yetişen, 2009-10 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın formasını terleten Uysal ile 2021-22 sezonundan bu yana kalemizi koruyan Günok’a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."