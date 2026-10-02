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Beşiktaş Kulübü, ekim ayının ilk hafta sonunda iki ayrı genel kurul toplantısıyla yoğun bir gündem yaşayacak.

Siyah-beyazlılarda ilk olarak yarın olağan idari ve mali genel kurul toplantısı gerçekleştirilecek. Haliç Kongre Merkezi Haliç Blok Oditoryumu'nda düzenlenecek toplantı saat 10.00'da başlayacak.

Genel kurulda Beşiktaş Kulübünün 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin idari ve mali faaliyetleri üyelerin ibrasına sunulacak. Ayrıca kulübün 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 dönemine ait konsolide bütçesi görüşülerek oylamaya sunulacak.

Siyah-beyazlı kulübün kongre üyeleri, pazar günü ise bu kez seçim gündemiyle bir araya gelecek. 4 Ekim Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul saat 10.00'da başlayacak.

Başkan Serdal Adalı'nın seçim kararı sonrasında tek aday olarak gireceği genel kurulda, Adalı'nın hazırladığı yeni yönetim kurulu listesi kongre üyelerinin oyuna sunulacak.

Böylece Beşiktaş'ta hafta sonu, kulübün hem mali ve idari durumunun değerlendirileceği hem de yeni yönetim kurulunun belirleneceği iki önemli toplantıya sahne olacak.