Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, stoper bölgesine de takviye yapacak. Gabriel Paulista’nın takımdan ayrılmasının yanı sıra, transfer teklifleri alan ve Sergen Yalçın’ın da gözünden çıkardığı Felix Uduokhai’nin de takımdan ayrılması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ’IN STOPER ADAYLARI

Beşiktaş, stoper takviyesi için listesini belirledi. Bahia forması giyen Santiago Ramos Mingo, Monacolu Thilo Kehrer ve Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou Beşiktaş’ın stoper için adayları arasında yer alıyor. Ayrıca Beşiktaş, stopere yerli bir takviye de yapabilir.

STOPERE 2 TAKVİYE OLACAK

Paulista’nın ayrılığının ardından Beşiktaş stoper bölgesine en az 2 takviye yapmak istiyor. Uduokhai’yi de kadrodan göndermek isteyen Beşiktaş’ın elinde stoper olarak Emirhan Topçu ve Djalo kalıyor.