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Beşiktaş’ta bir ayrılık daha resmileşti. Siyah-beyazlı kulüp, stoper Tayyip Talha Sanuç’un transferi konusunda Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç’un nihai transferi hususunda Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır” ifadelerine yer verildi.

RİZESPOR İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME

Karadeniz temsilcisi de transferi resmen duyurarak 26 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. İmza törenine kulüp başkanı Ali Zeki Saruhan da katıldı.

GEÇEN SEZON KİRALIK OYNADI

1999 doğumlu futbolcu, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Gaziantep FK’da geçirdi ve 24 maçta forma giydi.

Beşiktaş kariyerini noktalayan Tayyip Talha Sanuç, yeni sezonda Çaykur Rizespor forması giyecek.