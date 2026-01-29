Beşiktaş'ın Inter'den satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Arnavut orta saha oyuncusu Kristjan Asllani’nin İstanbul'a gelişinde gecikme yaşanacağı açıklanmıştı. Siyah-beyazlı ekip yaptığı son açıklamada ise uçuşun iptal edildiğini bildirdi. Beşiktaş taraftarı, yaşanılan gelişmlerden sonra sosyal medyadan tepki gösterdi.

BEŞİKTAŞ: ASLLANI'Yİ TAŞIYAN UÇAK YAŞANAN TEKNİK ARIZA NEDENİYLE KALKIŞ YAPMADI

Siyah beyazlı kulüpten yapılan ilk açıklamada, "Kristjan Asllani’yi taşıyan TK1876 sefer sayılı Milano Malpensa – İstanbul Havalimanı uçuşu, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle henüz kalkış yapamamıştır." denilmışti.

Oyuncunun normal şartlarda 23.40'ta İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyordu.

BEŞİKTAŞ: İSTANBUL HAVALİMANI UÇUŞU, YAŞANAN TEKNİK BİR ARIZA NEDENİYLE İPTAL EDİLMİŞTİR

Beşiktaş'ın yaptığı son açıklamada ise, "Kristjan Asllani'yi taşıyan TK1876 sefer sayılı Milano Malpensa – İstanbul Havalimanı uçuşu, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle iptal edilmiştir." ifadeleri yer aldı.