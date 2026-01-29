Beşiktaş'ın Inter'den satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Arnavut orta saha oyuncusu Kristjan Asllani’nin İstanbul'a gelişinde gecikme yaşanacağı açıklanmıştı. Siyah-beyazlı ekip yaptığı son açıklamada ise uçuşun iptal edildiğini bildirdi. Beşiktaş taraftarı, yaşanılan gelişmlerden sonra sosyal medyadan tepki gösterdi.

Beşiktaş'tan taraftarını üzen açıklama: Transfer nerede kaldı? - Resim : 1

BEŞİKTAŞ: ASLLANI'Yİ TAŞIYAN UÇAK YAŞANAN TEKNİK ARIZA NEDENİYLE KALKIŞ YAPMADI

Siyah beyazlı kulüpten yapılan ilk açıklamada, "Kristjan Asllani’yi taşıyan TK1876 sefer sayılı Milano Malpensa – İstanbul Havalimanı uçuşu, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle henüz kalkış yapamamıştır." denilmışti.

Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani'nin İstanbul'a geliş saati belli olduBeşiktaş'ın yeni transferi Asllani'nin İstanbul'a geliş saati belli olduSpor

Oyuncunun normal şartlarda 23.40'ta İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyordu.

BEŞİKTAŞ: İSTANBUL HAVALİMANI UÇUŞU, YAŞANAN TEKNİK BİR ARIZA NEDENİYLE İPTAL EDİLMİŞTİR

Beşiktaş'ın yaptığı son açıklamada ise, "Kristjan Asllani'yi taşıyan TK1876 sefer sayılı Milano Malpensa – İstanbul Havalimanı uçuşu, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle iptal edilmiştir." ifadeleri yer aldı.