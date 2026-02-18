Beşiktaş GAİN, önemli isimlerinden Hırvat pivot Ante Zizic'in ameliyat olduğunu açıkladı.
Siyah-beyazlı ekibin açıklaması şu şekilde:
Beşiktaş GAİN Takımımızın oyuncusu Ante Zizic, Altunizade Acıbadem Hastanesi’nde ameliyat oldu.
Zizic’e, Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından elindeki kırık nedeniyle ameliyat yapıldı.
Ante Zizic’e, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz.
Ante Zizic, Beşiktaş'tan önce İtalya'nın Virtus Bologna takımında forma giydi.