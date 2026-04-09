Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında yarın Antalyaspor’u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmalarıyla başlayan idman, taktiksel uygulamalarla sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 20.00’de Tüpraş Stadı’nda Antalyaspor ile karşılaşacak. Müsabakada hakem olarak Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak.