Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Tammy Abraham'ın ayrılığının tamamlanmasının ardından forvet bölgesine Dortmund forması giyen 23 yaşındaki Portekizli Fabio Silva'yı transfer etmek istiyor.

Rudy Galetti'nin haberine göre, Beşiktaş, Tammy Abraham'ın ayrılığının büyük oranda netleşmesinin ardından Fabio Silva'yı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak için tekrar Dortmund'a teklif yaptı.

FABİO SILVA'NIN PERFORMANSI

Portekizli gen isim, bu sezon Dortmund formasıyla 20 maça çıkarken, takımına 1 gol, 5 asistlik katkı sağladı. 23 yaşındaki hücumcu, sezon başında 22.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Wolverhampton'dan transfer edilmişti.

ERKEN PARLADI

2002 doğumlu Silva, henüz 18 yaşında Porto'dan 40 milyon Euro bedelle Wolverhampton'a transfer olmuştu. Portekizli futbolcu; Anderlecht, PSV, Rangers ve Las Palmas gibi takımlarda da kiralık olarak forma giydi.