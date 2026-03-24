Trendyol Süper Lig’de gelecek sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkacak olan Beşiktaş’ta kadro yapılanması netleşmeye başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcuyla yolların ayrılması planlanıyor.

Yönetim, beklentileri karşılayamayan ve kadro planlamasında yer almayan isimler için harekete geçti.

7 İSMİN BİLETİ KESİLDİ

Performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan Jota Silva, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai ve Taylan Bulut’un yanı sıra kiralık olarak forma giyen Al Musrati, Joao Mario ve Jean Onana ile vedalaşılması bekleniyor.

Bu oyuncuların büyük bölümünün gelecek sezon kadroda düşünülmediği öğrenildi.

'TAKIM BULUN' MESAJI

Beşiktaş yönetiminin, özellikle yüksek maliyetli isimler için somut adımlar attığı belirtildi. Jean Onana, Al Musrati ve Joao Mario’nun menajerleriyle görüşmeler yapıldığı ve oyuncular için “takım bulun” mesajı verildiği ifade edildi.

Serie A ekibi Verona’nın Al Musrati’nin satın alma opsiyonunu kullanmama kararı da süreci hızlandırdı.

KANAT HATTI YENİLENİYOR

Kanat bölgesinde de önemli değişiklikler planlanıyor. Performans düşüşü yaşayan Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı ve oyuncunun Fenerbahçe’ye geri döneceği belirtildi.

Yedek kulübesinde kalan Jota Silva’nın da takımdan ayrılması beklenirken siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde bu bölgeye takviye yapacağı öğrenildi.

KİRALIK OYUNCULAR BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Kiralık oyuncuların performansları da beklentilerin altında kaldı. Al Musrati, Verona formasıyla çıktığı 16 lig maçında gol atamazken yalnızca 1 asist üretti. Joao Mario ise AEK’da 20 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Jean Onana ise Genoa’da sadece 2 maçta 17 dakika süre alabildi.

YAZ DÖNEMİNDE YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ BAŞLAYACAK

Beşiktaş yönetimi, bu ayrılıkların ardından daha dinamik ve rekabetçi bir kadro kurmayı hedefliyor. Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda yapılacak yeni transferlerle takımın yeniden yapılanma sürecine gireceği ifade ediliyor.