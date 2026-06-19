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Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi kadro planlaması sürerken, siyah-beyazlı oyunculara gelen transfer teklifleri de netleşmeye başladı.

TRT Spor’un haberine göre, Beşiktaş’ın Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi’ye Arap Yarımadası’ndan resmi teklifler ulaştı. Yönetimin deneyimli futbolcu için gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtildi.

RASHICA KARARINI VERMEDİ

Takımdan ayrılması gündemde olan bir diğer isim Milot Rashica’ya da teklif geldiği öğrenildi. Ancak Kosovalı futbolcunun mevcut teklifi yeterli bulmadığı ve kariyer planlaması doğrultusunda farklı seçenekleri değerlendirmek istediği ifade edildi.

HEKİMOĞLU’NA HOLLANDA’DAN İLGİ

Beşiktaş’ın genç yeteneklerinden Mustafa Erhan Hekimoğlu da transfer piyasasında dikkat çekmeye devam ediyor. 19 yaşındaki futbolcuya hem yurt içinden hem de yurt dışından teklifler geldiği belirtildi.

Özellikle Hollanda ekibi Vitesse’nin genç oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.