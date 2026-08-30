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Beşiktaş'ta üst üste yapılan transferlerin ardından ayrılık rüzgarı esiyor.

Siyah-beyazlı kulüp, Amir Hadziahmetovic ve Al Musrati ile yollarını ayırdığını açıkladı. İki orta saha oyuncusunun da sözleşmeleri karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildi.

AMIR HADZIAHMETOVIC'E VEDA

Beşiktaş, Bosna Hersekli futbolcunun ayrılığını yaptığı açıklamayla duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Konyaspor'dan 3 milyon 200 bin Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Hadziahmetovic, Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 60 karşılaşmaya çıktı. Deneyimli orta saha bu maçlarda 1 gol ve 8 asist kaydetti.

AL MUSRATI'NİN AYRILIĞI KAP'A BİLDİRİLDİ

Beşiktaş'ta aynı gün bir ayrılık daha gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, kadroda düşünülmeyen Al Musrati'nin de sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti.

Libyalı orta saha oyuncusuyla yolların ayrıldığı KAP'a bildirilirken kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." denildi.