Beşiktaş, 123. yıl kutlamaları kapsamında iki hafta boyunca kullanacağı özel logosunu tanıttı.

Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora, kulübün 123. kuruluş yıl dönümü etkinlikleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fora, 3 Mart’taki kuruluş yıl dönümü ile 19 Mart Dünya Beşiktaşlılar Günü arasındaki iki haftalık sürece işaret ederek şunları söyledi:

"3 Mart kuruluş yıl dönümümüz ile 19 Mart Dünya Beşiktaşlılar Günü arasında çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğiz. 123. yıl kutlamaları kapsamında ilk adım olarak çok özel bir logo tasarladık. Semtimizin dört bir yanını hem şanlı armamız hem de 123. yıl logomuzla süsledik."