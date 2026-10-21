UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, yarın saat 22.00'de sahasında İngiltere Premier Lig temsilcisi Crystal Palace'ı konuk edecek.

Kritik mücadele öncesinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan siyah-beyazlıların Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi, takımın son durumu ve Avrupa Ligi'ndeki hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Crystal Palace'ın fiziksel açıdan güçlü bir rakip olduğunu belirten 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş'ın karşılaşmaya hazır olduğunu vurguladı. Ndidi, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Orkun Kökçü'nün takım için önemine de değindi.

'CRYSTAL PALACE MAÇINI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM'

Premier Lig ekiplerinin yüksek tempolu futbola alışık olduğunu belirten Wilfred Ndidi, Beşiktaş'ın da güçlü rakiplere karşı mücadele etme tecrübesine sahip olduğunu söyledi.

Nijeryalı futbolcu, Orkun Kökçü'nün yokluğunda teknik direktör Vincenzo Italiano'nun süreci iyi yönettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Biz bir takımız ve yarın evimizde oynayacağız. Biz gerçekten çok çalışıyoruz. Yarın da iyi bir takıma karşı oynayacağız. İngiltere'den gelen takımlar yüksek tempo ve şiddete alışık takımlar. Biz de iyi takımlara karşı oynadık, oynuyoruz. O yüzden hazırız. Yarını sabırsızlıkla bekliyorum. Orkun da takımın çok büyük bir parçası. Gerçek bir lider. Hoca şu ana kadar onun eksikliğinde bence işleri çok iyi bir şekilde yönetiyor"

'HEPİMİZİN HAZIR OLMASI GEREKİYOR'

Beşiktaş'ta forma rekabetine ve yoğun maç takvimine de değinen Ndidi, kadrodaki bütün futbolcuların görev almaya hazır olması gerektiğini ifade etti.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun bu anlayışı takıma aşıladığını vurgulayan deneyimli oyuncu şunları söyledi:

"Biz takım olarak hazırız. Hoca bunu çok net bir şekilde ifade ediyor, bize hepimizin hazır olması gerektiğini gösteriyor. Sadece ben değil, takım olarak hepimiz çok çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki hepimiz şans alabiliriz. Hepimizin hazır olması gerekiyor. Hocanın bunu gerçekten bize çok iyi şekilde empoze ettiğini söyleyebilirim. Sezon da uzun, bunu hepimiz biliyoruz"

'HEDEFİMİZ ÜST TURA ÇIKMAK'

UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselmeyi hedeflediklerini belirten Wilfred Ndidi, Crystal Palace karşılaşmasının bu hedef açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Son maçtan gerekli dersleri çıkardıklarını söyleyen Nijeryalı futbolcu,"Yarınki karşılaşmanın ne kadar önemli ve büyük bir maç olduğunu zaten biliyoruz. Son maçtan da dersler çıkardık. Yarın kendimizi göstermek istiyoruz. İyi bir maç olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.