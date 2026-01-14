Sezonun ikinci yarısına daha iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Beşiktaş, sol bek transferini de gündemine aldı. Sezon başında Benfica'dan kiraladıkları Jurasek ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda tek sol bek Rıdvan Yılmaz kaldı.

Beşiktaş, İtalya Serie A ekibi Lazio forması giyen 25 yaşındaki sol bek Nuno Tavares’i kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Lazio ise Villarreal’in sol beki Alfonso Pedraza ile sezon sonu için anlaşmaya vardı.

ŞANS YÜKSEK

Lazio’da Tavares’in olası ayrılığına göre, Alfonso Pedraza devre arasında kadroya katılacak. Bu opsiyon, Beşiktaş’ın transfer şansını artırdı.

TRANSFER ŞARTI

Beşiktaş, Lazio ile anlaşma aşamasında; transfer, zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşecek. Arada küçük bir fark kaldı.

KARİYERİNDE BÜYÜK TAKIMLAR VAR

25 yaşındaki savunma oyuncusu, kariyerinde Marsilya, Arsenal ve N. Forest gibi takımların da formasını giydi. Portekizli futbolcu, milli takımıyla da 3 maça çıktı.