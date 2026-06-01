2026 Dünya Kupası öncesi Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya Panama ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
BREZİLYA MAÇA GOLLE BAŞLADI
ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenen turnuvaya büyük umutlarla hazırlanan Brezilya maça Vinicius'un ilk dakikada attığı golle hızlı başladı. Ancak ev sahibi ekibin üstünlüğü uzun sürmedi.
MURILLO FRİKİKTEN SKORU EŞİTLEDİ
Beşiktaş'ın geride bıraktığımız sezonun devre arasında Marsilya'dan kadrosuna kattığı Panamalı sağ bek Amir Murillo, 14. dakikada sahneye çıkarak skora dengeyi getiren golü attı.
Murillo'nun uzaklardan kullandığı serbest vuruşta çektiği şut, topun barajdan sekip yön değiştirmesiyle birlikte golle sonuçlandı.
YÖN DEĞİŞTİREN TOP ALISSON'U ÇARESİZ BIRAKTI
Brezilya'nın kalesini koruyan Liverpoollu Alisson Becker, topun barajdan sekmesiyle birlikte ters ayakta yakalanarak golü önleyemedi.