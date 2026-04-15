Beşiktaşlı Milli Futbolcu Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül nişanlandı: Evlilik yolunda büyük adım
Beşiktaşlı milli futbolcu Cengiz Ünder, uzun süredir birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül ile sade bir törenle nişanlandı. Mutlu çifti yakın dostları yalnız bırakmadı, sevenleri tebrik yağdırdı.
Beşiktaş’ın sezon başında Fenerbahçe’den satın alma opsiyonuyla kiraladığı milli futbolcu Cengiz Ünder, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor
28 yaşındaki milli oyuncu, uzun süredir aşk yaşadığı sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül ile aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.
Nişan töreninde yüzükleri takan Ünder ve Yenigül çifti, mutlu geceden kareleri sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Güzel haberin ardından sevenlerinden yoğun tebrik mesajları yağdı.
CENGİZ ÜNDER KİMDİR?
Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997 tarihinde Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde doğmuş Türk milli futbolcudur.
28 yaşında olan Ünder, 1.73 metre boyundadır ve genellikle sağ kanat pozisyonunda görev yapar. Sol ayağıyla etkili driplingler, şutlar ve asistler yapmasıyla tanınır.
Futbola İzmir’de Bucaspor altyapısında başlayan Ünder, daha sonra Altınordu’da profesyonel oldu. 2016’da İstanbul Başakşehir’e transfer olarak Süper Lig’e adım attı.
Buradaki başarılı performansıyla 2017’de Roma’ya (Serie A) 15 milyon Euro bonservis bedeliyle geçti. Roma’da üç sezon forma giydikten sonra Leicester City ve Olympique Marsilya’da kiralık oynadı.
2022’de Marsilya’ya kalıcı transfer oldu, 2023’te ise Fenerbahçe’ye rekor bonservisle katıldı. Kariyerinde kısa süreli Los Angeles FC (MLS) kiralık deneyimi de bulunan Ünder, Eylül 2025’ten itibaren Fenerbahçe’den satın alma opsiyonlu olarak Beşiktaş’ta forma giymektedir
Milli takımda da 50’den fazla maçta oynayan ve golleri bulunan Ünder, 2018’de Türkiye’de Yılın Futbolcusu seçilmiştir.
BİLGE YENİGÜL KİMDİR?
Bilge Yenigül, 20 Kasım 1996 tarihinde İstanbul’da doğmuş sosyal medya fenomeni, model ve oyuncudur. Aslen Bursalı olan Yenigül, 2026 itibarıyla 29 yaşındadır.
Emine Örnek Anadolu Lisesi’nden dereceyle mezun olduktan sonra 2018’de İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Tasarımı bölümünü tamamlamıştır.
Sosyal medyada (özellikle Instagram @bilgeyenigul hesabı) yaşam tarzı, moda, seyahat ve kişisel paylaşımlarıyla tanınan Yenigül’ün yaklaşık 150-160 bin takipçisi bulunmaktadır.
“Hedefim Sensin” filmiyle oyunculuğa adım atan Yenigül, çeşitli müzik kliplerinde (örneğin Tarkan’ın “Yolla” klibi) de rol almıştır.
Modellik ve influencerlık çalışmalarıyla bilinen Yenigül, son dönemde Cengiz Ünder ile olan ilişkisi ve nişan haberleriyle daha geniş kitlelerce gündeme gelmiştir.