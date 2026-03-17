Benin Milli Takımı'nın, 27 Mart'ta Filistin ve 30 Mart'ta Gine'yle oynayacakları maçların aday kadrosunu açıkladı.

Teknik Direktör Rohr'un açıkladığı 25 kişilik aday kadroda Beşiktaş'tan Junior Olaitan da yer aldı.

Aday kadro şu şekilde:

Kaleci: Saturnin Allagbe, Marcel Dandjinou, Serge Obassa

Defans: Olivier Verdon, Mohamed Tijani, Yohan Roche, Tamimou Ouorou, Attidjikou Samadou, Charlemagne Azongnitode, Rodrigue Fassinou, Abdoul Rachid Moumini

Orta saha: Imourane Hassane, Dokou Dodo, Rodrigue Kossi, Gislain Ahoudo, Matteo Ahlinvi

Forvet: Rodolfo Aloko, Michel Boni, Jodel Dossou, Prince Dossou, Sahid Ngobi, Felipe Santos, Aiyegun Tosin, Junior Olaitan, Steve Mounie.

OLAITAN PERFORMANSI

Olaitan, devre arasında transfer olduğu Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 maçta 2 gol kaydetti.

