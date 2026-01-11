İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, eski oyuncusu Tammy Abraham’ı yeniden kadrosuna katmayı hedefliyor. Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery’nin Abraham’ı takıma kazandırmak istediği ancak İngiliz futbolcunun Beşiktaş ile olan sözleşmesinin transferi zorlaştırabileceği ifade edildi.

Sezon başında Roma’dan satın alma opsiyonuyla Beşiktaş’a kiralanan Abraham, Telegraph’ın haberine göre Aston Villa’nın forvet hattını güçlendirmek ve ligdeki şampiyonluk yarışındaki avantajını korumak için öncelikli transfer hedefi olarak öne çıkıyor.

FORMA REKABETİ TALEBİ

Emery’nin özellikle, takımın bir numaralı santrforu Ollie Watkins ile rekabet edebilecek bir golcü aradığı belirtiliyor. Ancak transferin önündeki en büyük engellerin Abraham’ın Beşiktaş’taki kiralık sözleşmesi ve yüksek maaşı olduğu vurgulanıyor.

ASTON VILLA'YA AŞİNA

Beşiktaş formasıyla bu sezon 24 maçta görev alan Tammy Abraham, bu karşılaşmalarda 12 gol ve 3 asist kaydetti. İngiliz forvet, 2018/19 sezonunda Aston Villa’da kiralık olarak forma giymişti.

MALİ ŞARTLAR

Beşiktaş, mali olarak güvence hissederse Abraham'ın ayrılığına sıcak bakabilir.