Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin ardından yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Emmanuel Agbadou hakkında disiplin süreci başlatıldı.

PFDK’YA SEVK EDİLDİ

Karşılaşma sonrası kullandığı ifadeler nedeniyle Agbadou, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Derbi sonrası açıklamalarıyla dikkat çeken Agbadou’nun sözlerinin disiplin talimatlarına aykırı bulunduğu belirtilirken, PFDK’nın dosyayı değerlendirerek kısa süre içinde kararını açıklaması bekleniyor.

AGBADOU NE DEMİŞTİ?

Uzatma dakikalarında aleyhlerine verilen penaltı kararı sonrası konuşan Emmanuel Agbadou, “Pozisyon ceza sahası dışında, hakem olmayan bir şeyi icat etti” ifadelerini kullandı.

Şampiyonluğun dürüst şekilde kazanılması gerektiğini vurgulayan Agbadou, yaşananları “utanılacak bir durum” olarak nitelendirdi.

28 yaşındaki stoper, “Asla penaltı değildi. Pozisyonun penaltıyla alakası yok, ceza sahası içinde bile değil. Hakemin VAR’a bakmaması imkansız. Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir. Utanılacak bir durum” dedi.

“BU LİGİN İYİ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL”

Agbadou, hakem yönetimlerinin Türk futboluna zarar verdiğini belirterek, “Olmayan bir şeyi icat etmeye gerek yok. Bu durum lig için kötü. Bu şekilde işlerin düzelmesi mümkün değil. Bu tarz kararlarla bu ligin iyi olması mümkün değil” sözleriyle eleştirilerini sürdürdü.