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Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic'in İstanbul'a gelirken beraberinde iki kasa domates getirdiği görüldü.

Beşiktaş'ın yeni transferi Vlahovic yanında 2 kasa domates getirdi! pic.twitter.com/bz4acN00US — ZPOR (@gzt_spor) August 12, 2026

İKİ KASA DOMATES DİKKAT ÇEKTİ

Sırp golcünün İstanbul'a gelişinin ardından çekilen görüntülerde, Vlahovic'in bagajlarının kontrolden geçtiği sırada iki kasa domates kameralara yansıdı.

Vlahovic'in İstanbul'a yanında getirmesi, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri oldu.