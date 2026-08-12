Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic'in İstanbul'a gelirken beraberinde iki kasa domates getirdiği görüldü.

Vlahovic İstanbul'a geldi: İşte Beşiktaş'a transferi sonrası ilk sözleri...Vlahovic İstanbul'a geldi: İşte Beşiktaş'a transferi sonrası ilk sözleri...Spor

İKİ KASA DOMATES DİKKAT ÇEKTİ

Sırp golcünün İstanbul'a gelişinin ardından çekilen görüntülerde, Vlahovic'in bagajlarının kontrolden geçtiği sırada iki kasa domates kameralara yansıdı.

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Vlahovic İstanbul'a iki kasa domatesle geldi - Resim : 2

Vlahovic'in İstanbul'a yanında getirmesi, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri oldu.