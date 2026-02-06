Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini sürdürdüğü Roma'nın kalecisi Devis Vasquez, İstanbul’a geldi.

Kolombiyalı oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

DEVIS VASQUEZ'İN KARİYERİ

Kariyerine doğduğu Kolombiya’nın takımı Boyacá’da başlayan Devis Vasquez, 2023 yılında Milan’a transfer oldu.

Kolombiyalı eldiven, ardından sırasıyla S. Wednesday, Ascoli ve Empoli’de kiralık olarak forma giydi.

Empoli’den kiralık olarak Milan’a dönen Vasquez, daha sonra Roma ile bedelsiz olarak anlaşma sağladı.