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Beşiktaş'ın Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Alman kaleci Alexander Nübel, siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına verdiği ilk röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Transfer sürecinden Dünya Kupası deneyimine kadar birçok konuda konuşan 30 yaşındaki file bekçisi, taraftarların sahada ilk fark edeceği özelliğini de açıkladı.

'BEŞİKTAŞ DENİNCE AKLIMA BÜYÜK KULÜP VE ÇILGIN TARAFTARLAR GELDİ'

Transfer görüşmelerinin 2026 Dünya Kupası sırasında başladığını söyleyen Nübel, menajerinden ilk telefonu aldığı anı anlattı.

Alman kaleci, "Dünya Kupası'ndaydım. Menajerim beni arayıp Beşiktaş'ın ilgilendiğini söyledi. Aklıma ilk gelen şey büyük bir kulüp ve çılgın taraftarlardı. Sonrasında kulüple yaptığımız görüşmeler her geçen gün daha olumlu ilerledi ve İstanbul'a gelme kararı aldım." ifadelerini kullandı.

'KORNERLER VE ORTALAR EN BÜYÜK GÜCÜM'

Oyun stilini anlatan Nübel, gösterişli kurtarışlardan çok güven veren bir kaleci olmayı tercih ettiğini belirtti.

Nübel, "Ben gösterişli bir kaleci değilim. Sakin kalmayı severim. En önemli hedefim topu kurtarmak. Takımımla birlikte oyunu geriden kurmak istiyorum. Ayrıca ceza sahasında kornerlerde ve ortalarda topları alarak takımıma yardım etmek benim en büyük özelliklerimden biri."

'MANUEL NEUER BENİM EN BÜYÜK İLHAM KAYNAĞIMDI'

Almanya'nın köklü kaleci geleneği hakkında da konuşan Nübel, çocukluk yıllarında en çok Manuel Neuer'i örnek aldığını söyledi.

Başarılı file bekçisi, Schalke'de birlikte çalıştığı Ralf Fährmann'ın da gelişiminde önemli pay sahibi olduğunu belirterek, zamanla kendi oyun kimliğini oluşturduğunu ifade etti.