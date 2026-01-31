Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan Süper Lig maçında 1-1’lik eşitlik sürerken, yeni transfer Kristjan Asllani 76. dakikada Cengiz Ünder’in yerine oyuna girdi.

Asllani, siyah-beyazlı ekibin 77. dakikada attığı golde takımının 2-1 öne geçmesine katkı sağladı. 23 yaşındaki orta saha, Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçına çıkmış oldu.

Ancak Arnavut futbolcu, Beşiktaş'ın 2-1 öne geçtiği maçta oyuna girdikten sadece 6 dakika sonra, Deniz Türüç’e yaptığı sert müdahale sonucu doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Siyah-beyazlı ekip, maçta 10 kişi kaldı.

Genç futbolcu, profesyonel kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.