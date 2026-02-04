Trendyol Süper Lig devi Beşiktaş, Göztepe'den Junior Olaitan'ı transfer etti. Beninli futbolcu, yeni takımıyla ilk idmanına çıktı; ayrıca BJK Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

İşte Olaitan'ın açıklamaları:

"BUNU PEK BEKLEMİYORDUM"

"Beşiktaş, Türkiye'deki en büyük takımlardan biri. Aslında, bunu pek beklemiyordum. Kendi işime odaklıydım. Ama şimdi burada olduğum için çok heyecanlıyım. Artık buradayım. Pazar günü sizleri görmek için sabırsızlanıyorum."

FORMAYI GİYDİN, HİSLERİNİ ALABİLİR MİYİZ?

Olaitan: "Çok iyi hissediyorum ve sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Bütün ekiple tanışmak için sabırsızlanıyorum." cevabını verdi.

SAHADA KENDİNİ NASIL TANIMLARSIN? SEN EN ÇOK ATEŞLEYEN ŞEY NE?

"Öncelikle, atmosfer ve oyun tarzı diyebilirim. Çünkü ben hırslı bir oyuncuyum. Kazanmaya daima aç bir oyuncuyum ve takıma her zaman yardım etmek istiyorum. Umarım Beşiktaş'ta, yeni takım arkadaşlarımla birlikte iyi bir takım oluştururuz."