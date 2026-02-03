Süper Lig’in iddialı ekiplerinden Beşiktaş’ta transfer hareketliliği sürüyor. Siyah-beyazlı kulüp, Göztepe’de forma giyen 23 yaşındaki Junior Olaitan ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Yapılan duyuruda, oyuncunun transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a geleceği ve geliş saatinin belirlendiği bildirildi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Beşiktaş Kulübü;

Profesyonel Futbolcu Junior Olaitan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir.

Olaitan'ı taşıyan uçak bugün 14.30'da İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde olacaktır.