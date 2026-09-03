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Kaynak: Haber Merkezi

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattını Ümit Akdağ ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların Corendon Alanyaspor'dan transferi konusunda anlaşma sağladığı 22 yaşındaki stoper, İstanbul'a geldi.

İLK AÇIKLAMASINI YAPTI

İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına konuşan Ümit Akdağ, Beşiktaş'a transfer olduğu için büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Genç futbolcu, "Gurur verici bir his. Kelimeler yetmez yani, şu an hissettiğim şeyleri söylemek için." ifadelerini kullandı.

İMZA İÇİN GERİ SAYIM

Havalimanında Beşiktaşlı taraftarları da selamlayan Ümit Akdağ, daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

22 yaşındaki savunma oyuncusu, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atacak.