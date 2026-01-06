Jurasek’ten memnun olmayan Beşiktaş, oyuncu yarafıyla fesih görüşmelerinin başladığını duyurmuştu. Hadjam’ın sakatlığı, Tavares’in de takımının yüksek bonservis talebinin ardından Beşiktaş, Quilindschy Hartman ismine yöneldi.

Bir süredir sol beke takviye yapmak isteyen Beşiktaş’ın hedefini Romano sosyal medya hesabından açıkladı. Siyah-beyazlı ekibin, Burnley’de forma giyen Quilindschy Hartman ile ilgilendiği bildirildi.

SEZON KARNESİ

Beşiktaş’ın transfer için kısa süre içinde ilk adımı atması ve Burnley’e resmi teklifi iletmesi bekleniyor. Bu sezon Burnley formasıyla 15 maçta görev yapan Hartman, 4 asistlik katkı sağladı.