Sezonun ara transfer döneminde Agbadou ile defansını güçlendiren Beşiktaş, yaz döneminde stoper tandemini tamamlamak istiyor.

Siyah-beyazlıların savunma listesinde Monaco’da oynayan Alman futbolcu Thilo Kehrer ön plana çıkıyor. Daha önce de gündeme gelen 29 yaşındaki oyuncunun transferi için sezon sonu planlama yapıldığı belirtildi.

Sabah'ın haberlere göre Beşiktaş yönetimi, Kehrer için resmi temaslara başlamaya hazırlanıyor. Oyuncunun kulübü Monaco’nun 2 yıllık sözleşmesi bulunan futbolcu için teklifleri değerlendirmeye açık olduğu ifade ediliyor.

Yönetimin transfere sıcak baktığı, teknik heyetin de Kehrer için olumlu rapor verdiği aktarıldı.

Futbol kariyerine Almanya’da başlayan Thilo Kehrer; Stuttgart, Schalke, PSG ve West Ham United formalarını giydi. 2024 yılında Monaco’ya transfer olan oyuncu, kariyerinde 451 maça çıkarken 22 gol ve 18 asist üretti.