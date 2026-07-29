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Beşiktaş'ta bir süredir merak konusu olan salon belirsizliği sona erdi.

Siyah beyazlı kulüp yaptığı resmi açıklamayla yeni sezondaki tüm EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi iç saha karşılaşmalarını Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde (Abdi İpekçi) oynayacağını duyurdu.

Yeni sezonda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague heyecanıyla, tüm maçlarımızda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde birlikteyiz! 🦅 pic.twitter.com/dVne0pT7yi — Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) July 29, 2026

ANADOLU EFES İLE BİRLİKTE KULLANACAK

Bu kararla birlikte Basketbol Gelişim Merkezi'ni kullanan EuroLeague temsilcilerine Beşiktaş da eklendi.

Siyah-beyazlı ekip, yeni sezonda Anadolu Efes'in ardından hem lig hem de EuroLeague maçlarını aynı salonda oynayacak.

İLK MAÇ VALENCIA İLE

Beşiktaş, EuroLeague'deki yeni sezon perdesini taraftarı önünde açacak. Siyah-beyazlılar, organizasyonun açılış haftasında Basketbol Gelişim Merkezi'nde İspanya temsilcisi Valencia ile karşı karşıya gelecek.