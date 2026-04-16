Siyah-beyazlı formayı 17 yıl boyunca terleten ve önemli başarılara imza atan Hakkı Yeten, hem karakteri hem de futbolculuk yeteneğiyle kulüp tarihine damga vurdu.

1931-1948 yılları arasında Beşiktaş formasıyla 439 karşılaşmaya çıkan efsane isim, 382 gol atarak kulüp tarihinde uzun yıllardır kırılamayan bir rekora imza attı.

Golcülüğünün yanı sıra disiplinli duruşu ve liderliğiyle öne çıkan Yeten, uzun süre takım kaptanlığı görevini de üstlendi.

3 Aralık 1910’da Osmanlı döneminde Selanik vilayeti Vodina’da dünyaya gelen Hakkı Yeten, küçük yaşta İstanbul’a taşındı.

Babası Mahmut Nedim Bey’in 1. Dünya Savaşı’nda şehit düşmesinin ardından futbola yönelen Yeten, spor hayatına Karagümrük’te başladı.

Daha sonra Maltepe, Halıcıoğlu ve Kuleli Askeri takımlarında forma giyen Yeten, Beşiktaş’a transfer edilerek siyah-beyazlı kulübün simge isimlerinden biri oldu.

Beşiktaş kariyerinde birçok başarıya ulaşan Yeten, İstanbul Ligi başta olmak üzere çok sayıda kupa kazanan kadrolarda yer aldı.

Futbolculuk döneminde farklı kulüplerden teklifler almasına rağmen Beşiktaş’tan ayrılmayı tercih etmeyen efsane isim, kariyerini siyah-beyazlı kulübe adadı.

Teknik direktörlük ve yöneticilik görevlerinde de bulunan Hakkı Yeten, Türkiye Futbol Federasyonu’nda da görev aldı.

Beşiktaş’ta üç dönem başkanlık yapan Yeten, daha sonra onursal başkan unvanına layık görüldü.

16 Nisan 1989’da hayatını kaybeden Hakkı Yeten, Türk futbolunda iz bırakan isimler arasında yer aldı.

Derbilerdeki performansıyla da dikkat çeken Yeten, Fenerbahçe ve Galatasaray’a karşı attığı gollerle kulüp tarihinin en etkili oyuncularından biri oldu.