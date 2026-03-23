Ara transfer döneminde yaptığı hamlelerle kadrosunu büyük oranda güçlendiren ve bunun karşılığını da sahada almaya başlayan Beşiktaş'ta yaz sezonu için yürütülen çalışmalara ilişkin detaylar belli oldu.

BEŞİKTAŞ'IN YAZ DÖNEMİNDE KAÇ TRANSFER YAPACAĞI BELLİ OLDU

Gazeteci Sercan Dikme'ye konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yaz transfer döneminde kadrolarını kaç oyuncuyla güçlendirmeyi planladıklarını açıkladı.

SERDAL ADALI: 'MİNİMUM 3 TRANSFER YAPMAYI PLANLIYORUZ'

Sercan Dikme'nin Sports Digitale yayınında aktardığı bilgilere göre, Serdal Adalı, "Teknik heyetimizin istediği liste doğrultusunda çalışmalarımızı yapacağız. Gelecek sezon minimum 3, maksimum 6-7 transfer yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki günlerde teknik heyetimizle oturup yol haritamızı daha net şekilde belirleyeceğiz." dedi.