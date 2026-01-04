Kış transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ın ilgilendiği isimlerden birisi olan 1994 doğumlu futbolcu Emre Can, transferiyle ve geleceğiyle alakalı konuştu.

“DORTMUND’DA ÇOK MUTLUYUM”

Emre Can: "Borussia Dortmund'da çok mutluyum. Zor zamanlarım da oldu ama kulüp her zaman arkamda durdu. Bu yüzden bugün itibarıyla, gelecek sezon da Borussia Dortmund forması giyeceğimi düşünüyorum. Ama futbolda hiçbir şeyi asla kesin olarak söylememek gerekir. Göreceğiz."

SEZON PERFORMANSI

Deneyimli isim bu sezon Dortmund formasıyla 8 resmi maça çıktı. Emre Can, stoper mevkisinin dışında, ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında da oynayabiliyor.