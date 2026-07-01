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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Armand Lauriente için resmi temaslara başladı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; siyah-beyazlılar, Sassuolo forması giyen 27 yaşındaki Fransız sol kanat oyuncusunun transfer şartlarını sordu.

30 MİLYON EURO TALEP EDİLDİ

İtalyan ekibinin Lauriente'nin bonservisi için 30 milyon Euro talep ettiği belirtildi. Taraflar arasında ilk temasların kurulduğu ve bonservis bedeli konusunda pazarlıkların başladığı ifade edildi.

UZUN SÜREDİR LİSTEDEYDİ

Beşiktaş, uzun süredir transfer listesinde tuttuğu Fransız kanat oyuncusunu hücum hattını güçlendirmek adına öncelikli hedeflerinden biri olarak görüyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Sassuolo formasıyla 39 resmi maça çıkan Armand Lauriente, 7 gol ve 9 asistlik katkı verdi.

Fransız futbolcunun İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.