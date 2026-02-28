Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor'u Agbadou'nun attığı golle 1-0 yendi.

Beşiktaş'ın 2001 doğumlu sol beki Rıdvan Yılmaz, maçın ardından konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan, "Kazandığımız için mutluyuz. Çok iyi oynamadık ama çok iyi mücadele ettik. Zemin de iyi oynamaya müsaade etmedi. İki takım da iyi mücadele etti ama kazanan biz olduk." dedi.

Gelecek hafta oynayacakları Galatasaray derbisine de değinen Rıdvan, "Kazanma alışkanlığı çok önemli. Galatasaray ile zorlu bir derbi oynayacağız. Onu da kazanarak inşallah 4'te 4 yaparız." sözleriyle konuşmasını bitirdi.