Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın geleceği belirsizliğini korurken Portekiz basınından çarpıcı bir iddia geldi.

RAFA SILVA ANTALYA KAMPINA GÖTÜRÜLMÜYOR

Record'un haberine göre; Beşiktaş, Antalya'da 2-10 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampa Rafa Silva'yı götürmeme karar aldı.

TEKNİK EKİP TAMAMEN GÖZDEN ÇIKARDI

Beşiktaş'ta alınan bu karar, son haftalarda takımla birlikte çalışmalara başlamasına rağmen isteksiz tavrıyla dikkat çeken yıldız oyuncunun teknik ekip tarafından tamamen gözden çıkarıldığı gözler önüne serdi.

SERGEN YALÇIN ANTRENMAN NOTUNA SIFIR VERMİŞTİ

Teknik Direktör Sergen Yalçın daha önce yaptığı açıklamada, takım antrenmanlarına geri dönen Rafa Silva'nın çalışmasından memnun olmadığını dile getirerek şu eleştirilerde bulunmuştu:

"Siz oyuncunun antrenman yaptığını zannediyorsunuz. Mukavele gereği antrenmanda bulunuyor. 10 üstünden not verirsem sıfır veririm. Bu oyuncunun şu an sahaya çıkması kendi sağlığı açısından da sakıncalı. Oyuncuyu oynatmamız söz konusu olamaz. Bizle ilgili bir durum yok. Antrenman yapıp hazır olsa değerlendirebiliriz."