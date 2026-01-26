Beşiktaş'ta Wilfried Ndidi'nin sürpriz ayrılık ihtimali ortaya çıktı.

İngiliz basınından TEAMtalk'ın özel haberine göre, Premier Lig devi Manchester United, Beşiktaş forması giyen Wilfred Ndidi’yi transfer listesine aldı. İngiliz kulübü, Nijeryalı orta saha oyuncusunun durumuyla ilgili ön görüşmeler gerçekleştirdi.

SOLSKJAER TAVSİYE ETTİ, MANCHESTER UNITED HAREKETE GEÇTİ

Haberin detaylarında, Manchester United'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer’in, kulüp yönetimiyle yaptığı görüşmeler sırasında Ndidi'nin ismini verdiği aktarıldı.

Solskjaer, teknik adamlığa geçici olarak geri dönme ihtimali gündemdeyken kulübün sportif direktörü Jason Wilcox ile yaptığı değerlendirmelerde defansif orta saha bölgesinde güçlendirme gerektiğini vurguladı ve Ndidi'yi önerdi.

Solskjaer’in, kısa bir süre görev yaptığı Beşiktaş'ta Ndidi ile birebir çalıştığı ve oyuncunun fiziksel gücü ile top kapma yeteneğini oldukça beğendiği ifade edildi.

HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK

Manchester United yetkililerinin Ndidi’nin transfer koşulları hakkında bilgi aldığı ancak şu aşamada resmi bir teklif yapmadığı ifade edildi.

29 yaşındaki yıldız oyuncu, sezon başında Leicester City’den Beşiktaş’a transfer olmuştu.

Siyah-beyazlı formayla Süper Lig’deki performansıyla dikkat çeken Ndidi, Manchester United’ın orta sahaya fiziksellik ve savunma katkısı arayışı kapsamında öncelikli isimlerden biri haline geldi.

BEŞİKTAŞ’A SÜRPRİZ TEKLİF GELEBİLİR

Ndidi’ye İngiliz devinin ilgisi, Beşiktaş cephesinde dikkatle takip ediliyor. Siyah-beyazlı yönetimin, yıldız oyuncu için Avrupa’dan gelecek olası teklifleri değerlendirmeye açık olduğu da biliniyor.