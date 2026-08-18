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Trendyol Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, transfere kaldığı yerden devam etmek istiyor. Şu ana kadar birçok ismi kadrosuna katan Kara Kartal’da gözler Belçikalı orta saha oyuncusu Dodi Lukebakio’ya çevrildi. Siyah-beyazlı yönetimin oyuncuya ilk teklifi yaptığı öğrenildi.

TEKLİF ÖĞRENİLDİ

Belçikalı oyuncu için 3 Milyon Euro kiralama ücreti ve 17 Milyon Euro opsiyonlu teklif iletildi. Benfica’nın satışa sıcak olduğu bilinirken satıştan iyi bir bonservis beklediği iddia edildi.

İKİ ALTERNATİF İSİM BELİRLENDİ

Beşiktaş bu transferde mutlu sona ulaşamazsa alternatif isimlere yönelecek. Napoli’den David Neres ve Frosinone’den Fares Ghedjemis alternatifler arasında öne çıkıyor.

SERDAL ADALI BİZZAT İLGİLENİYOR

Başkan Serdal Adalı’nın Napoli başkanı ile bizzat görüştüğü iddia edildi. 29 yaşındakş sağ kanat oyuncusu için İtalyan ekibinin 25 Milyon Euro bonservis beklediği aktarıldı. Öte yandan Cezayirli futbolcu Fares Ghedjemis için henüz somut bir girişim olmadığı öğrenildi.