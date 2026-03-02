Beşiktaş’ın Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh Sultanahmet Camii’nde: İstanbul anları...

Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk 3 maçta gol atarak kulüp tarihinde bir ilki başardı (deplasman ve iç saha dahil üç maç üst üste gol atan ilk oyuncu). Beşiktaş'ta 9 numaralı formayı giyiyor ve sözleşmesi 2029 yazına kadar devam ediyor.