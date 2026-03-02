Devre arası transfer döneminde Belçika'nın Genk kulübünden Beşiktaş'a katılan ünlü forvet, kısa sürede adından söz ettirmeyi başarmıştı.
Beşiktaş’ın Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh Sultanahmet Camii’nde: İstanbul anları...
Beşiktaş'ın Güney Koreli yıldız futbolcusu Hyeon-gyu Oh, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Oyuncu, İstanbul turu sırasında Sultanahmet Camii'ni de ziyaret etti. İşte o paylaşım!Taner Yener
DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS
Hyeon-gyu Oh, sahada gösterdiği etkili oyunla da taraftarın beğenisini kazandı. Süper Lig'de forma giydiği 4 maçta 3 gol ve 1 asist üretti.
SULTANAHMET CAMİİ ZİYARETİ
24 yaşındaki futbolcu, bugün kişisel hesabından İstanbul'un tarihi dokusunu yansıtan bir paylaşımla takipçilerini selamladı.
Kentteki önemli yerleri gezen Oh, Sultanahmet Camii'ni de gezerek buradan görüntü paylaştı.
İşte ünlü futbolcunun o paylaşımı!
HYEN-GYU OH KİMDİR?
Hyeon-gyu Oh 12 Nisan 2001 tarihinde Güney Kore'nin Namyangju şehrinde doğmuş, 24 yaşındaki profesyonel bir futbolcudur. 1.87 m boyunda, sağ ayaklı bir santrfor (forvet) olarak oynuyor.
Kariyerine doğduğu ülkede Suwon Samsung Bluewings takımında başlayan Oh, 2019'da profesyonel oldu. Askerlik hizmeti nedeniyle Gimcheon Sangmu'ya kiralık gitti (2020-2021). Ardından Celtic'e (İskoçya) transfer oldu (2023 Ocak), burada 2 sezon geçirdi ve lig şampiyonlukları yaşadı.
2024 yazında Genk'e (Belçika) geçti, orada da golcü performansıyla dikkat çekti.4 Şubat 2026 tarihinde Beşiktaş'a yaklaşık 14 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Bu transferle Beşiktaş tarihinin ilk Güney Koreli futbolcusu unvanını aldı.
Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk 3 maçta gol atarak kulüp tarihinde bir ilki başardı (deplasman ve iç saha dahil üç maç üst üste gol atan ilk oyuncu). Beşiktaş'ta 9 numaralı formayı giyiyor ve sözleşmesi 2029 yazına kadar devam ediyor.
Güney Kore Milli Takımı'nda da forma giyen Oh, fiziksel gücü, hava hakimiyeti, bitiriciliği ve hareketliliğiyle tanınan modern bir santrfor profilidir.
Beşiktaş'a transferinden kısa süre sonra taraftarlar arasında büyük ilgi görmüş, forma satışları patlama yapmış ve kulübe önemli gelir sağlamıştır.