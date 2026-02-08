Beşiktaş’ın Kolombiya ekiplerinden Deportes Tolima’ya kiraladığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Elan Ricardo, sakatlık haberiyle gündemde. Genç futbolcu, Categoría Primera A’da oynanan Llaneros maçının 46. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Pozisyonun ardından yere yığılan Ricardo, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sedyeyle sahayı terk etti. Oyuncunun stadyumdan ayrılırken ayağının üzerine basamadığı ve büyük acı çektiği gözlemlendi.

Kolombiya basını Caracol Radio’nun haberine göre, Ricardo’nun sol dizinde ciddi bir sakatlık tespit edildi ve sezonu kapattı.

Deportes Tolima formasıyla bu sezon 4 resmi maçta 111 dakika süre alan Elan Ricardo, sezon sonunda kiralık sözleşmesinin bitmesiyle Beşiktaş’a dönecek.