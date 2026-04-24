Tera Holding ile Beşiktaş arasında yürütülen forma sırt sponsorluğu görüşmelerinde sona gelindi. Anlaşmanın 2 yıllık olması planlanırken resmi duyurunun mayıs ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

YENİ PROJE: “BEŞİKTAŞ TATİL”

İş birliği kapsamında sadece forma sponsorluğu değil, “Beşiktaş Tatil” uygulamasının da hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu projenin kulübün ticari gelirlerini artırması hedefleniyor.

MALİ YAPIYA KATKI BEKLENİYOR

Anlaşmanın Beşiktaş’ın yeni sezon bütçesine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Sponsorluk gelirinin kulüp finansal yapısını rahatlatacağı ifade ediliyor.

SPOR EKONOMİSİNE KATKI HEDEFİ

Tera Holding’in bu iş birliğiyle spor ekonomisindeki varlığını güçlendirmeyi ve kulüple uzun vadeli bir iş ortaklığı kurmayı amaçladığı belirtildi.