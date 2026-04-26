Siyah-beyazlı ekip, bugüne kadar oynanan 17 lig maçının 12’sinden galibiyetle ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar, 1959-1960 sezonundan itibaren yapılan karşılaşmalarda 2 kez kazanırken, 3 mücadele eşitlikle tamamlandı.

Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 37 gol kaydederken, Fatih Karagümrük ise 12 gol buldu.

Siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ, İÇ SAHADA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SÜRDÜRDÜ

Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile sahasında oynadığı karşılaşmalarda da rakibine karşı üstün performans sergiledi.

Daha önce 8 kez ev sahipliği yapan siyah-beyazlı ekip, bu maçların 5’ini kazandı, 2’sinde berabere kaldı. Fatih Karagümrük ise deplasmanda yalnızca 1 galibiyet elde etti.

Beşiktaş bu müsabakalarda 18 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

SİYAH-BEYAZLI EKİP YALNIZCA BİR MAÇTA GOL BULAMADI

Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile oynadığı lig karşılaşmalarında sadece bir kez gol atamadı.

Siyah-beyazlılar, 17 maçın 16’sında gol kaydederken, gol atamadığı tek karşılaşmada sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, 7 mücadelede ise rakibine gol izni vermedi.

EN FARKLI SKORLAR

İki takım arasında oynanan maçlardaki en farklı galibiyetlere Beşiktaş imza attı.

Geride kalan 17 karşılaşmada siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük’ü bir kez 4-0, dört kez de 4-1’lik skorlarla mağlup etti.

Kırmızı-siyahlı ekip ise rakibi karşısında 1-0 ve 2-1’lik sonuçlarla galibiyet aldı.