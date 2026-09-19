Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Leandro Trossard, Amed deplasmanında forma giyemeyecek. Belçikalı yıldızın yanı sıra Yasin Özcan, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu da kamp kadrosuna alınmadı.
BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması için belirlediği kadroda şu isimler yer aldı:
Kaleciler: Alexander Nübel, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar.
Futbolcular: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Amir Murillo.