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Kaynak: Haber Merkezi

Yeni sezona güçlü transferleriyle başarılı başlangıç yapan Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi grup etabına adını yazdırmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda Kauno Žalgiris’i devirmesi halinde hedefini gerçekleştirmiş olacak olan Beşiktaş, Litvanya temsilcisi ile UEFA Avrupa Ligi play – off mücadelesinde deplasmanda karşı karşıya geleceği maçın kamp kadrosunu açıkladı. Yeni transfer Leandro Trossard ise kadroda yer almadı.

YÜKSEK RİSK SEBEBİYLE KADROYA ALINMADI

Siyah-beyazlı ekip Leandro Trossard’ın sağlık ekibi tarafından yapılan risk analizinde yüksek risk değerlendirmesi nedeniyle Kauno Zalgiris karşılaşmasının kadrosunda yer almadığını duyurdu.

Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris maçı kamp kadrosu şu şekilde:

Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy.