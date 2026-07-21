Transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan Abdul Fatawu’nun yeni adresi netleşti. Ganalı kanat oyuncusu, Premier Lig ekiplerinden Ipswich Town ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş’ın istediği Fatawu’nun yeni takımı belli oldu - Resim : 1

23 MİLYON EUROLUK TRANSFER

İngiliz kulübü, 23 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fatawu’yu kadrosuna kattı. Transfer, Ipswich Town’un dikkat çeken hamlelerinden biri oldu.

5 YILLIK İMZA ATTI

27 yaşındaki futbolcu, yeni kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzalayarak uzun vadeli bir anlaşmaya imza attı.

BEŞİKTAŞ DA İSTEMİŞTİ

Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği oyuncu için görüşmeler yaptığı biliniyordu. Ancak Fatawu tercihini İngiltere’den yana kullandı.

Yeni sezonda Premier Lig’de forma giyecek olan Ganalı oyuncunun performansı merakla bekleniyor.