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Transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan Abdul Fatawu’nun yeni adresi netleşti. Ganalı kanat oyuncusu, Premier Lig ekiplerinden Ipswich Town ile anlaşma sağladı.

23 MİLYON EUROLUK TRANSFER

İngiliz kulübü, 23 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fatawu’yu kadrosuna kattı. Transfer, Ipswich Town’un dikkat çeken hamlelerinden biri oldu.

5 YILLIK İMZA ATTI

27 yaşındaki futbolcu, yeni kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzalayarak uzun vadeli bir anlaşmaya imza attı.

BEŞİKTAŞ DA İSTEMİŞTİ

Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği oyuncu için görüşmeler yaptığı biliniyordu. Ancak Fatawu tercihini İngiltere’den yana kullandı.

Yeni sezonda Premier Lig’de forma giyecek olan Ganalı oyuncunun performansı merakla bekleniyor.