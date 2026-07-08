Barcelona altyapısından yetişen Marc Casado, yaz transfer döneminde hakkında çıkan ayrılık iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu.

Genç orta saha oyuncusu, geleceğine ilişkin kararını pazartesi günü kulüp yönetimi ve teknik heyetle yapacağı görüşmelerin ardından vereceğini açıkladı.

'ACELE KARAR VERMEYECEĞİM'

İsmini taşıyan futbol okulunu ziyaret ettiği Molins de Rei'de konuşan Casado, yeni sezon öncesinde sağlık kontrolleri için takıma katılacağını ve bu süreçte Barcelona yönetimiyle masaya oturacağını belirtti.

Genç futbolcu, "Yeniden başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Geçen sezon farklı geçti. Daha az süre almak hiçbir futbolcunun hoşuna gitmez. Bana hangi görev verilirse verilsin kulüp için elimden geleni yapacağım. Teknik direktör ve kulüp beni istediği sürece burada kalacağım." ifadelerini kullandı.

KARAR PAZARTESİ GÜNÜ VERİLECEK

Barcelona'da kalmaya açık kapı bırakan Casado, geleceğiyle ilgili nihai kararın tüm taraflarla yapılacak görüşmenin ardından verileceğini söyledi.

22 yaşındaki futbolcu, "Teknik direktörle, kulüple ve menajerlerimle konuşacağım. Hep birlikte bizim için en doğru kararı vereceğiz." diyerek sürecin henüz netleşmediğini vurguladı.

'ÇOK FAZLA SAÇMA HABER DOLAŞIYOR'

Transfer söylentilerinden uzak durmaya çalıştığını belirten genç futbolcu, "Herkes bana sürekli 'Nereye gidiyorsun?' diye soruyordu. Ben de sakin olmalarını söyledim. Haberleri okumamaya çalışıyorum. Hatta bazı kulüplere transfer olduğumu arkadaşlarımın mesajları sayesinde öğrendim. Ortada çok fazla saçma haber dolaşıyor." sözleriyle iddialara yanıt verdi.