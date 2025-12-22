Ara transfer döneminde kadro yapılanmasına giden Beşiktaş, bir yandan da Sergen Yalçın'ın planları arasında yer almayan oyuncularla yolları ayırmayı hedefliyor. Bu kapsamda Felix Uduokhai, ayrılığa en yakın isimler arasında yer alıyor.

MAINZ TEKLİF YAPTI

Bundesliga ekiplerinden Mainz, 28 yaşındaki Alman savunmacı için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Beşiktaş yönetiminin bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

ALMANYA'YA DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Kendisine bir süredir kulüp arayan Uduokhai’nin, kariyerine Almanya’da devam etme fikrine olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

Mainz dışında bir kulübün daha oyuncuyla ilgilendiği ifade edilirken nihai karar menajer görüşmelerinin ardından netleşeceği gelen bilgiler arasında.