Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Hyeon-Gyu Oh, milli formayla parladı.
Güney Kore'nin Ekvador ile oynadığı hazırlık karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Oh, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede kilidi açan isim oldu.
CEZA SAHASI DIŞINDAN AVLADI
Karşılaşmanın 54'üncü dakikasında gelişen hızlı hücumda topla buluşan 25 yaşındaki santrfor, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek Güney Kore'yi 1-0 öne geçirdi.
MİLLİ TAKIMDA 8. GOL
Ekvador karşılaşmasıyla Güney Kore Milli Takımı formasını 31'inci kez giyen Hyeon-Gyu Oh, ülkesi adına gol sayısını da 8'e yükseltti.