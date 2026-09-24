Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Hyeon-Gyu Oh, milli formayla parladı.

Güney Kore'nin Ekvador ile oynadığı hazırlık karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Oh, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede kilidi açan isim oldu.

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CEZA SAHASI DIŞINDAN AVLADI

Karşılaşmanın 54'üncü dakikasında gelişen hızlı hücumda topla buluşan 25 yaşındaki santrfor, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek Güney Kore'yi 1-0 öne geçirdi.

Beşiktaş'ın golcüsü Hyeon-gyu Oh Ekvador ağlarını sarstı - Resim : 2

MİLLİ TAKIMDA 8. GOL

Ekvador karşılaşmasıyla Güney Kore Milli Takımı formasını 31'inci kez giyen Hyeon-Gyu Oh, ülkesi adına gol sayısını da 8'e yükseltti.