Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup etmesinin ardından eski teknik direktör Sergen Yalçın, KAFA Sports YouTube kanalında karşılaşmayı değerlendirdi.

Siyah-beyazlıların galibiyetinde iki gol atan Hyeon-gyu Oh'u maçın yıldızı olarak gösteren Yalçın, kendi görev döneminde yapılan transferleri eleştirenlere de sert yanıt verdi.

'MAÇIN ADAMI OH'

Hyeon-gyu Oh'un performansını değerlendiren Sergen Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Maçın adamı belli. Maçın adamı Oh. Çocuk oyundan çıkana kadar, son gücüne kadar verdi. İki tane gol attı ve oynamayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Böyle bir performans çıkması büyük bir sürpriz şu anda Oh'tan. Çünkü oynamıyor. Vlahovic oynadığı için Oh oynamıyor. Oynamayan bir oyuncudan böyle bir performans... Maçın adamı olmayı fazlasıyla hak etti.

Beşiktaş güzel bir galibiyet aldı. Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmesi, iyi bir oyunla... Sonuçta Hoffenheim beğenirsin, beğenmezsin; Bundesliga takımı.

Sahadaki en iyi dörtlü; Agbadou, Murillo, Junior, Oh. Şimdi benim ve ekibimin ne kadar doğru iş yaptığını, ne kadar doğru transferler yaptığını... Scout ekibime ve teknik direktör arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Beşiktaş'a çok önemli oyuncular kazandırdık.

Bu oyuncuların maaşları, rakamları, rakiplerin aynı bölgede oynayan oyuncularının maaşları, bütçeleri bence çok önemli. Bunlar konuşulması gereken konular."

'GÖRDÜK İŞTE ÇÖPLERİ!'

Görevinden ayrılmasının ardından transferlere yönelik yapılan eleştirileri hatırlatan Yalçın, kendisinin ve ekibinin doğru oyuncuları tercih ettiğini savundu.

Deneyimli teknik adam, şunları söyledi:

"Biz gittikten sonra dediler ya işte 'Biz bu oyuncuları almışız, bunlar çöpmüş' falan diyorlardı ya biz bıraktığımızda. Gördük işte çöpleri! Gördük çöpleri!

Bak ben bunları çok konuşmuyorum. Biz işimizi ne kadar doğru yapmışız. Ben geldiğimde de söylemiştim. Demiştim ki 'İki üç transfer dönemi şart, bu takım olmaz.' İki üç transfer dönemi hedef gösterdim orayı. Ama ihale bize kaldı hocam. Niye? Çünkü olmayacak bir şeyi yapamazsın. Yapamazsın hocam.

Biz oyuncuları aldığımızda sezon başı konuşuyorduk, hatırla. Bu oyunculara 'çöp' diyorlardı hatırlıyor musun hocam? Yancı medyalar. Var ya bu Twitter'cılar, yancılar. Onlar bu oyunculara 'çöp' diyorlardı aldığımız oyunculara. Şimdi şunu söylemek istiyorum: Ben ve ekibim, scout ekibim, teknik direktör ekibim, işte Serkan Reçber… Biz ne kadar doğru iş yapmışız hocam bu oyuncuları alırken. Biz nasıl gözlem yapmışız."

'BEŞİKTAŞ'A ÇOK ÖNEMLİ OYUNCULAR KAZANDIRDIK'

Amir Murillo, Hyeon-gyu Oh ve Junior Olaitan'ın transfer süreçlerine değinen Yalçın, oyuncuların potansiyeline dikkat çekti:

"Amir Murillo'yu var ya Amir Murillo'yu bak bunu iyi dinleyin. Antrenmanda kadro dışı olduğu an aradık daha, o an. O anda aradık daha. Soyunma odasına gittiğinde biz aramıştık. O kadar hızlı çalışıyoruz biz yani ve o kadar doğru oyunculara gidiyoruz.

Oh dediğin oyuncuya ben ne dedim Oh'la ilgili sana? 24 yaşında, gelişime çok açık ve şimdi Oh bugün Beşiktaş'ta santrfor oynar mı? Hafta sonu Oh'u oynatsan kimse niye Oh'u oynattın der mi? Onu yani anlatabiliyor muyum? Çok önemli oyuncular kazandırdık.

2 sene sonra Junior Olaitan'ın nerede olacağını biliyor musun? İşte ben ve biz işimizi o kadar iyi yapmışız ki şu anda bunun gururunu duyuyorum ben kendi ekibim adına duyuyorum yani. İşimizi çok doğru yapmışız biz.

Hayır diyorlar ya 'Sergen Hoca maç izlemez.' Gördünüz mü hocam biz maç izliyor muymuşuz izlemiyor muymuşuz? Şimdi anladınız mı?"

'OH HER MAÇ KULÜBEDE OLMAZ'

Beşiktaş'ın Hoffenheim karşısındaki performansını överken Oh'un daha fazla süre alması gerektiğini belirten Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş'ın galibiyetini gölgelemeyelim böyle konuşurken. Yani çok önemli bir galibiyet aldı. Beşiktaş çok iyi gidiyor. Bence çok daha iyi yerlere gelecek. Bu oyuncuların performansları daha da artacak ama Oh'a biraz şans vermesi lazım hocam. Oh her maç kulübede olmaz. Bir maçta da Oh'u oynatacaksın yani. Şimdi öteki oyuncu hasta diye Oh olmaz. Alanya maçında atıyorum Vlahovic'le oynayacaksan 3 gün sonraki maçta Oh'la oynayacaksın. Çünkü o hiç öyle yabana atılacak bir oyuncu değil. Potansiyeli var, yukarı çıkma, hedefi yükseltme ihtimali çok yüksek bir oyuncu.

Biz Oh'u aldık, 2 sene sonra çok yüksek paralara satarız diye aldık zaten. Bizim ondan beklentimiz çok fazla.

Junior Olaitan'dan da öyle.Junior Olaitan'ı ben aldığımda Göztepe'de oynamıyordu. Beni konuşturmasınlar. Oynamıyordu. Oynamıyor hocam Junior Göztepe'de oynamıyordu. Ben onu kendim bizim Göztepe maçında sahada gördüm onu ben. Ben orada onu kafama yazdım. Gördüm ben o oyuncudaki ışığı gördüm. Oynayıp oynamaması bir önemi değil benim için artık onun. Ben o ışığı onda gördüm.

Amir'le Agbadou'yu zaten konuşmuyorum hocam. Onlar zaten şey onlar tartışılacak oyuncu zaten değil. Onları hiç konuşmuyorum bile."

'SEZAR'IN HAKKINI SEZAR'A VERECEKSİN'

Sergen Yalçın, transfer edilen oyuncuların Hoffenheim karşısındaki performansını hatırlatarak eleştirilere bir kez daha yanıt verdi:

"Hocam iki iki tane Oh attı, bir tane Murillo aldı ya. Kim aldı bu oyuncuları? Kim aldı bu oyuncuları? Kim aldı bunları? Övmüyorum hocam. Övmüyorum. Sezar'ın hakkını da Sezar'a vereceksin. Anladın mı? Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceksin hocam. Yok öyle iş yani. Öyle çöpmüş, salladı, vay bunları kim aldı. He ben aldım bunları. Ne oldu? Ben aldım. Kusura bakma bugün bunu konuşacağız yani.

Bak hiç ağzımı açmıyorum ben. Ben görevden ayrıldığımdan beri hiçbir konuşma yapmadım ve asla da yapmam zaten ama bunları da bunları kim aldı hocam? Kim kazandırdı Beşiktaş'a? Sezar'ın hakkını da Sezar'a vereceksin. Demek ki biz çalışıyormuşuz. İşimizi doğru yapıyormuşuz biz hocam. Bizim ekiplerimiz, scout ekiplerimiz hafta sonu 5 tane adamı Avrupa'nın 20 tane ülkesine gönderiyorum hocam maç seyretsinler diye, oyuncu izlesinler diye, listemizde olan oyuncuları.

Olaitan daha iyi olacak. Daha iyi olacak. Biraz o sakarlıklarını bırakırsa daha iyi olacak. Çok fazla topla oynuyor. Konuştum ben onunla da. Çok topla oynuyor ve hata yapıyor. Atletizmini öne çıkarması lazım, fizik gücünü. Hatırla, Oh'a pası Junior Olaitan atmadı mı? Orada gördün mü nasıl gidiyor? O işleri çok iyi yapar Olaitan. Onları yapacak. Bırak merkezde topla oynamayı. O sana sıkıntı yaratır oyun içerisinde. Sen kendi özelliğine uygun pozisyonu yakaladın mı onu göstereceksin."

KALECİ NÜBEL'E ELEŞTİRİ: 'CİDDİ BİR DÜŞÜŞÜ VAR'

Beşiktaş'ın galibiyetine rağmen kaleci Nübel'in son haftalardaki performansını eleştiren Yalçın, tecrübeli eldivenin basit hatalardan kaçınması gerektiğini söyledi.

"Yalnız Beşiktaş'ın en kötüsü kimdi biliyor musun? Kaleci. Kaleciyi konuşmak lazım biraz. Amed maçı, Kocaeli maçı, yediği gol, yaptığı penaltı. Yani kalecide bir ciddi bir düşüşü var, toparlanması lazım. Son 2-3 maçtır hocam fazla güven, fazla güven sana hata yaptırır. Benim gördüğüm kendine çok güveniyor ve hata yapmaya başladı. Şimdi yarın en sakat maçta bir hata yapar, bir gol yer kaybedersin. Ondan sonrası başına iş olur. Gol yer. Ne oldu? Ama hatadan yemesin. Hatadan yemesin. Tamam gol yesin gol yesin. Şimdi Kocaeli maçında yediği gol kaleci hatası mı? Kaleci gol yer.

Evet, kaleci gol yer. En iyisi de yer. En iyisi de yer gol ama böyle basit hatalar yapıp peşine yediğin zaman 2-3 tane olursa sıkıntı yaşarsın. Amed maçı var, Kocaeli maçı var, oradaki penaltı var, bir maç daha var. Şimdi hata yapmaya başladı. Fazla güven hata yaptırır. O yüzden biraz bence kendine gelmesi lazım."

'BU OYUNCULARI BOŞUNA KOVALAMIYORUZ'

Agbadou'nun fiziksel özelliklerini ve transfer sürecini anlatan Sergen Yalçın, kendi döneminde kadroya katılan oyuncuların arkasında olduğunu vurguladı.

"Yani ceza alanının içinde Agbadou mesela adama bacak arası falan atar yani. O kadar rahat. İşte o rahatlık ona hata yaptırıyor. Çünkü çok güçlü, ayakları bak Agbadou'yu niye aldık biliyor musun? Fizik gücü çok var ve ayakları yemin ediyorum sana merkez orta saha oyuncusundan daha iyi ayakları yani. Onun için aldık onu zaten biz. Ya biz oyuncuyu seçerken bunları takip ediyoruz. Biz o oyuncuyu ya 3 ay Agbadou'nun peşinde koştuk, 3 ay. En az 5 kere ben FaceTime konuştum oyuncuyla. Ya biz boşuna bu oyuncuları kovalamıyoruz. İyi oyuncu Agbadou. Agbadou kötü bir oyuncu değil ama çok güvenden dolayı hata yapıyor, kaleci gibi.

Kendi izleyip görüp aldığım her oyuncunun arkasındayım hocam, kapı gibi hem de. Kapı gibi arkasındayım ben. Gelsin kim geliyorsa. Kapı gibi ben arkasındayım. Ben izleyip görüp aldığım her oyuncunun arkasındayım."

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ DERBİSİ İÇİN TAHMİN

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Süper Lig'de Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmayı da değerlendirdi.

İki takımın Avrupa kupalarında rotasyona gittiğine dikkat çeken deneyimli teknik adam, derbinin yüksek tempolu geçmesini beklediğini belirtti.

"Bence Trabzon-Beşiktaş maçı izleyici için güzel bir maç olacak. Öyle düşünüyorum ben. Güzel, sert, temaslı, iki takımın da böyle mücadele ettiği bence güzel maç olacak. Ben o maçı mesela izlemek istiyorum mesela. Trabzon-Beşiktaş maçını izleyeceğimç Trabzon da iyi durumda. Onlar da onlar da bugün rotasyonlu oynadılar. Bayağı bir rotasyon vardı Trabzon'da da. Beşiktaş'ta da rotasyon vardı. Pazartesi günü bence ikisinin maçı güzel olur."