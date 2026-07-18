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Beşiktaş'tan geçtiğimiz sezonun devre arasında Benfica'ya transfer olan Rafa Silva, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynanan Villarreal maçında klasını konuşturdu.

Portekiz temsilcisinin İspanyol ekibini 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada yıldız futbolcu, attığı golle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

RAKİPLERİNİ ÇALIMLAYIP KALECİNİN ÜZERİNDEN AŞIRTTI

Mücadelenin 53. dakikasında topla buluştuktan sonra ceza sahasına hareketlenen Rafa Silva, iki savunma oyuncusunu şık çalımlarla geçip kalecinin üzerinden yaptığı zarif aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi.

Hazırlık maçına damga vuran gol, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görürken, Benfica'nın paylaşımına Beşiktaşlı taraftarlarından da Rafa Silva'yı özlediklerine dair yorumlar yapıldı.