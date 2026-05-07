Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'a evinde elenen Beşiktaş'ta istifa tepkisi gösterilen teknik direktör Sergen Yalçın'a eski oyuncularından destek paylaşımları geliyor.

ESKİ OYUNCULARINDAN DESTEK GELİYOR

Beşiktaş taraftarlarına seslenerek Sergen Yalçın'a destek çağrısında bulunan Josef de Souza'nın ardından siyah beyazlı kulübün bir başka eski yıldızı Rahid Ghezzal da benzer bir paylaşımda bulundu.

GHEZZAL SERGEN YALÇIN İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından Sergen Yalçın'a sarıldığı bir fotoğrafı paylaşan Ghezzal kartal emojisi de kullanarak Beşiktaş taraftarlarına destek mesajı verdi.